Novatek, le plus grand producteur russe de gaz naturel liquéfié (GNL), pourrait commencer à charger la première cargaison de l'usine Arctic LNG 2 en février, a déclaré jeudi l'agence de presse TASS citant le vice-premier ministre russe Alexander Novak.

"D'après les informations que la société nous fournit, il semblerait que ce soit au mois de février", a déclaré M. Novak en réponse à une question sur les chargements du projet, qui a fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis en novembre en raison du conflit ukrainien.

Deux sources industrielles ont déclaré à Reuters la semaine dernière que le projet Arctic LNG 2 était prêt à charger son premier méthanier à destination de l'Asie à la fin du mois de janvier, malgré les sanctions américaines, alors que les volumes initiaux devraient être faibles.

L'une des sources a déclaré que la livraison de la première cargaison était attendue à la fin du mois et que la destination pourrait être la Chine ou la Corée du Sud.

Les sanctions américaines ont entraîné un cas de force majeure sur l'approvisionnement en GNL du projet et auraient contraint les actionnaires étrangers à suspendre leur participation.

Avec trois trains de traitement, la capacité d'Arctic LNG 2 devrait être de 19,8 millions de tonnes métriques par an et de 1,6 million de tonnes par an de condensat de gaz stable.

Le premier train a déjà commencé sa production provisoire, tandis que les deux autres trains doivent encore être livrés sur le site du projet, dans la péninsule de Gydan, depuis une usine de Mourmansk. (Reportage de Vladimir Soldatkin ; Rédaction de Leslie Adler)