L'activité minière dans un parc industriel de nickel lié à des entreprises principalement chinoises a contribué à une déforestation massive en Indonésie, a déclaré un groupe non gouvernemental dans un rapport.

Ce rapport sur les dommages écologiques causés par l'industrie du nickel intervient alors que l'Indonésie, qui abrite les plus grandes réserves de minerai de nickel au monde, cherche à tirer davantage de valeur de ce minerai en attirant des investissements dans son traitement et dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Le pays s'est également fixé pour objectif de produire quelque 600 000 véhicules électriques d'ici à 2030, soit plus de 100 fois le nombre de véhicules électriques vendus en Indonésie au cours du premier semestre 2023.

Dans le rapport publié mercredi, l'organisation Climate Rights International (CRI), basée aux États-Unis, a documenté les activités du parc industriel indonésien de Weda Bay (IWIP), l'un des plus grands centres de traitement du nickel du pays, qui compte parmi ses investisseurs le groupe chinois Tsingshan Holding Group et le groupe français Eramet.

L'exploitant du parc, situé sur l'île de Halmahera, dans la région de Maluku, est une coentreprise entre les sociétés chinoises Zhejiang Huayou Cobalt, Zhenshi Holding Group et Tsingshan.

L'IWIP, Tsingshan, Eramet, Huayou, Zhenshi et le ministère des forêts n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

CRI a déclaré que les entreprises, qui avaient des permis, ont coupé plus de 5 300 hectares de forêt tropicale dans la concession du parc depuis 2018, citant l'analyse géospatiale de l'imagerie satellitaire menée par le groupe et les chercheurs de l'Université de Californie, Berkeley, aux États-Unis.

Cela représente à peu près la taille de plus de 6 000 terrains de football.

Les experts craignent que l'industrie du nickel n'aggrave la déforestation en Indonésie, un pays riche en ressources naturelles qui abrite également d'immenses forêts tropicales.

Après des années de déforestation rampante, l'Indonésie a réussi à ralentir le rythme auquel les forêts sont défrichées pour les plantations et d'autres activités industrielles.

De 2020 à 2022, l'Indonésie a réduit sa perte moyenne de forêt primaire de 64 % par rapport à la période 2015-2017, selon les données du groupe de recherche World Resources Institute.

Le CRI a également estimé que les émissions de dioxyde de carbone dues à la déforestation étaient "à peu près équivalentes aux émissions annuelles de 450 000 voitures".

L'année dernière, le président Joko Widodo a déclaré à Reuters que l'Indonésie renforcerait la surveillance des mineurs et ordonnerait aux entreprises de gérer des pépinières et de reboiser les mines épuisées. (Reportage de Stanley Widianto ; reportages complémentaires de Fransiska Nangoy à Jakarta et de Siyi Liu à Pékin ; rédaction de Christopher Cushing)