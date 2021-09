Deuxième séance de rebond avant la Fed 22/09/2021 | 11:07 Laurent Polsinelli 22/09/2021 | 11:07 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6640 PTS

Comme la veille, le CAC40 a débuté la séance sur les chapeaux de roue, avec un nouveau gap haussier à l'ouverture, les opérateurs nourrissant l'espoir que la Fed ne modifie pas sa politique monétaire en raison des craintes sanitaires persistantes et des inquiétudes autour d'Evergrande, menacé de faillite.

Le géant immobilier chinois a annoncé qu'il effectuerait demain un paiement d'intérêts sur une obligation après des négociations privées avec ses créanciers, ce qui constitue une source de soulagement à court terme.



Du côté des statistiques, outre la décision de la Fed sur les taux à 20h et la conférence de presse qui suivra à 20h30, le marché attend aux Etats-Unis les ventes de logements existants à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Le CAC40 progresse actuellement de 1.1% à 6624 points et le S&P500 gagne 0.5% en préouverture.



Du côté des valeurs, ArcelorMittal grimpe de 4.7%, suivie par BNP Paribas (+2.9%) et Total Energies (+2.8%). Eurofins perd 1.3% et Téléperformance 0.8%.



Techniquement, le CAC40 poursuit son mouvement de reprise et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 6595 points, borne haute du gap ouvert ce matin. Le premier objectif haussier reste fixé vers 6640 points et le franchissement de cette zone de cours ouvrirait la voie aux 6700 points.

Sous les 6595 points, il faudra au contraire s'attendre à un retour rapide vers les 6560 points dans un premier temps.

