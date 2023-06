En attendant les nouvelles données sur l’inflation américaine mardi prochain (indice CPI) ainsi que les décisions de la Fed et de la BCE en matière de politique monétaire les 14 et 15 juin, les places européennes évoluent en ordre dispersé aujourd’hui, les opérateurs limitant les initiatives avant ces rendez-vous majeurs.

Le CAC40 oscille quant à lui autour de l’équilibre depuis l’ouverture et s'effrite actuellement de 0.03% à 7219 points.



Aucune statistique n’est au programme aujourd’hui.



Sur le front des valeurs, Téléperformance gagne 3.9%, Unibail 3.3%, Société Générale 2.3% et STM 1.2% tandis qu’Eurofins perd 2%, Danone 1.9%, Dassault Système 1.7% et Vivendi 1.4%.



En données horaires, la consolidation horizontale perdure. A court terme, on attendra la sortie des 7171/4240 points pour agir.