Figé sous les 6650 points avant quelques résultats US 14/10/2021 | 11:26 Laurent Polsinelli 14/10/2021 | 11:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6609 PTS/ 6650 PTS

Reléguant au second plan les craintes inflationnistes, après un bond de 10.7% des prix à la production en Chine, le CAC40 poursuit sur sa lancée de la veille, enregistrant un gain actuel de 0.68% à 6642 points. Sur le front des valeurs, les technologiques tirent l'indice vers le haut, dans le sillage de leurs homologues américaines.

Publicis grimpe de 3%, ArcelorMittal gagne 2.8%, Téléperformance 2.7% et Cap Gemini 2.1%.



Du côté des statistiques, l'indice des prix à la production sera publié à 14h30 aux Etats-Unis, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 315K. Les stocks pétroliers seront dévoilés à 17h.



Techniquement, le CAC40 teste depuis ce matin la zone des 6650 points. La réaction de l'indice sur ce niveau devrait être déterminante. Son franchissement ouvrirait la voie aux 6700/6720 points. En cas d'échec, on pourra s'attendre à un retour vers les 6565 points.







© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.