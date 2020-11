L'optimisme devrait perdurer 23/11/2020 | 08:01 Laurent Polsinelli 23/11/2020 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5445 PTS/ 5520 PTS

Surfant toujours sur les espoirs d'un prochain vaccin contre la Covid-19, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.39% à 5495 points vendredi dernier pour la séance des 3 sorcières, portée notamment par les technologiques et les pétrolières.



Les indices américains ont quant à eux cédé du terrain, les opérateurs restant préoccupés par les mesures de restriction mises en place pour contenir la seconde vague, lesquelles devraient peser sur l'économie. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.75% à 29263 points, le S&P500 a cédé 0.68% à 3557 points et le Nasdaq100 0.66%.



Ce matin, l'optimisme semble toujours de mise en Europe, à l'image des contrats Futures pour le CAC40 en hausse de 0.6%, dans l'attente des indices Flash PMI en zone euro et aux Etats-Unis.



En données horaires, l'indice CAC40 devrait de nouveau tester à l'ouverture la zone des 5520 points. Le débordement de ce niveau libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5600 points. A court terme, la dynamique positive ne sera donc par remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 5445 points.





