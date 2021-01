Nouveau repli attendu à Paris 22/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 22/01/2021 | 08:00

Opinion : Négative sous les 5625 PTS

Objectif de cours : 5560 PTS

En dépit des nouveaux records de Wall Street, avec l'investiture de Joe Biden, la bourse de Paris a peu à peu creusé ses pertes hier et clôturé à son plus bas du jour, en baisse de 0.67% à 5590 points. Les valeurs les plus impactées par la crise sanitaire ont subi de lourds dégagements, à l'image d'Unibail (-8.39%), d'Airbus (-3.3%) ou Safran (-2.57%). Schneider Electric et Renault ont a contrario signé les plus fortes hausses, avec respectivement +1.58% à 1.25%.



Outre-Atlantique, les indices ont terminé en ordre dispersé, le Nasdaq100 a engrangé 0.82%, avec ses poids lourds (Apple +3.67%, Amazon +1.34% et Facebook +2.02%), le S&P500 a grappillé 0.03% à 3853 points tandis que le Dow Jones a perdu 0.04% à 31176 points.



Ce matin à Paris, les contrats Futures s'inscrivent en baisse de 0.2% avec la menace d'un troisième confinement et le repli des places asiatiques.



Graphiquement, le CAC40 montre quelques signes de fébrilité malgré la bonne orientation des indices américains. En intraday, un biais baissier sera maintenu sous les 5625 points (moyenne mobile à 20 heures), avec les 5560 points comme premier objectif, voire 5530 points par extension.





© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.