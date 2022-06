Repli de 0.8% dans le sillage de Wall Street 29/06/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 29/06/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6000 PTS

Après avoir gagné jusqu'à 1.5% suite à l'annonce de l'allégement des mesures sanitaires en Chine, la bourse de Paris a rendu une bonne partie de son avance, alourdie par le repli de Wall-Street. Le CAC40 a ainsi terminé en hausse de 0.64% à 6086 points.

Du côté des valeurs, Safran a engrangé 3.88%, Renault 2.35%, Airbus 1.86% et Vinci 1.74%, tandis que Cap Gemini a signé la plus forte baisse (-3.48%), suivie par STM (-1.32%) et L'Oréal (-1.08%).



Déprimés par le recul de l'indice de confiance du Conference Board (98.7 contre 103.2 le mois dernier), traduisant le ralentissement de l'activité et les craintes de récession, les indices américains ont très rapidement basculé dans le rouge après l'ouverture. Le Dow Jones a clôturé en forte baisse de 1.56% à 30946 points, le S&P500 a cédé 2.01% à 3821 points et le Nasdaq100 3.09%.



En attendant la dernière estimation du PIB américain pour le premier trimestre, le CAC40 devrait donc subir de nouveaux dégagements aujourd'hui et ouvrir en repli de 0.8%.

En données horaires, la dynamique demeure pour le moment haussière au-dessus des 6000 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Il faudra désormais suivre de près la sortie des 6000/6156 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

Sous les 6156 points, on pourra conserver un biais baissier dans une logique de prudence.

