Retour sous les 4800 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 30/09/2020 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4788 PTS/ 4850 PTS

En situation d’attente avant le premier débat pour la présidentielle américaine, le CAC40 a subi quelques dégagements hier, affaibli par l’automobile et les banques. L'indice parisien a terminé en légère baisse de 0.23% à 4832 points, en dépit d'un indice du Conference Board en nette progression (101.8 contre 90 attendu).



Les indices américains ont également reculé, affecté par le repli des valeurs pétrolières et les incertitudes au sujet du plan de relance. Le Dow Jones a terminé en repli de 0.48% à 27452 points, le S&P500 a cédé aussi 0.48% à 3335 points et le Nasdaq100 0.37%.



Aujourd'hui, malgré l'accélération de l'activité manufacturière chinoise (indices PMI manufacturier à 51.5 et services à 55.9), le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.8%. Les indicateurs avancés virent au rouge outre-Atlantique après le débat houleux entre Trump et Biden. La prudence devrait rester de mise avant les nombreuses statistiques américaines et notamment l'enquête ADP et le PIB. Graphiquement, comme évoqué dernièrement, le CAC40 marque une pause après un bond de 2.4% lundi. A court terme, on attendra la sortie des 4788/4850 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.