Les Bourses mondiales ont progressé vendredi à l'issue d'une semaine agitée, les indicateurs du vendredi dernier sur l'activité économique américaine ayant souligné sa résistance même si l'inflation est repartie en hausse.



Les indices européens ont aussi fini la semaine vendredi sur une bonne note. Le CAC40 français a pris 1,24%, Londres 0,74%, Francfort 1,20% et Milan 1,16%.



Du côté des valeurs, STMicroelectronics a gagné 3.84%, LVMH 2.44%, Hermès 2.32%, Dassault Systèmes 2.21% et Renault 2.20% tandis que Worldline a cédé 1.80%, Unibail1.04%, Orange 0.45% et Engie 0.35%.



Wall Street a fini en nette hausse, dopée par les espoirs d'un accord proche sur le relèvement du plafond de la dette: le Dow Jones a gagné 1,00% à 33093 points et le S&P 500 1,30% à 4205 points. Après son bond de 1,71% jeudi, guidé par la progression de Nvidia, le Nasdaq a bondi de 2.58% à 14298 points, atteignant vendredi son plus haut niveau de l'année.



Pour cette première séance de la semaine, le CAC40 est attendu sans grand changement lundi à l'ouverture, après l'accord de principe conclu sur le relèvement du plafond de la dette publique aux Etats-Unis, qui doit désormais être soumis aux votes du Congrès. La séance se jouera en l'absence d'une partie des investisseurs, la journée étant fériée à la fois au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, avec pour conséquence la fermeture des marchés londoniens et new-yorkais.



Aujourd'hui, aucune statistique n'est à l'ordre de jour. Cependant, au cours de la semaine, d'autres statistiques américaines pourraient influencer la réflexion de la Fed concernant sa prochaine décision, comme le nombre d'offres d'emploi (JOLTS Job Openings) mercredi et le rapport officiel sur l'emploi en mai vendredi.



En données horaires, pas de changement majeur. On attendra la sortie des 7197/7378 points pour agir.