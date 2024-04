A l'issue d'une semaine volatile, le CAC40 a clôturé en légère baisse de 0.16% à 8010 points vendredi, digérant les données sur l'inflation américaine, les tensions géopolitiques et les premiers résultats des banques américaines. L'indice parisien cède finalement 0.63% sur la semaine.



Du côté valeurs, Société Générale a gagné 2.1%, Total 2.05%, Engie 1.7% et Thalès 1.6% tandis que Stellantis a cédé 3.23%, Accord 2.03%, Dassault Systèmes 1.31%, Edenred et Kering 1.3% et LVMH 1.18%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette baisse, avec notamment Citigroup (-1.7%), JPMorgan (-6.47%). le Dow Jones a perdu 1.24%), le S&P500 1.46% à 5123 points et le Nasdaq100 1.66%.



Le CAC40 devrait néanmoins marquer une pause ce matin et ouvrir en hausse de 0.15%.



Graphiquement, la dynamique reste pour le moment baissière en données horaires sous les 8055 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. La zone des 7974 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7938/7900 points.

A contrario, le dépassement des 8055 points serait de bon augure pour un nouveau test des 8118 points.