Soutenue par le compartiment du luxe et une légère accalmie sur les taux, la bourse de Paris a repris des couleurs hier, après sa forte baisse du début de semaine en réaction aux tensions géopolitiques.

Le CAC40 a toutefois nettement réduit ses gains en fin de journée et a finalement clôturé en hausse de 0.62% à 7981 points, contre un plus haut à 8060 points.



LVMH a gagné 2.84%, Hermès 2.32%, Danone 1.6% et Unibail 1.59% tandis que Téléperformance a cédé 2.7%, Dassault Systèmes 1.34%, Cap Gemini 1.22% et ArcelorMittal 1.05%.



Les indices américains ont quant à eux accéléré à la baisse en deuxième partie de séance, plombés par les valeurs technologiques et la remontée des taux d'intérêt. Jerome Powell a en effet indiqué que l'absence de progrès supplémentaires dans la lutte contre l'inflation et la vigueur de l'économie américaine pourraient inciter la Fed à attendre davantage avant de baisser ses taux.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.12% à 37753 points, le S&P500 a cédé 0.58% à 5022 points et le Nasdaq100 1.24%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en timide hausse de 0.25% ce matin, avant les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PhillyFed à 14h30 puis les ventes de logements existants et les indicateurs avancés à 16h.



Graphiquement, la volatilité persiste. Il faudra attendre la sortie des 7899/8060 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.