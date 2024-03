Après avoir rebondi hier, l'indice parisien est vu en baisse dans les premiers échanges, dans le sillage des autres places américaines. La veille, les marchés ont progressé après une série d'indications positives des banques centrales sur leur politique monétaire future.

Après la réunion de la Fed, mercredi, qui a sonné comme un blanc-seing à la poursuite de la hausse des actions, les autres banques centrales ont remis une pièce dans la machine. C'est la BNS qui a le plus marqué les esprits en abaissant son taux directeur d'un quart de point. Ce n'est pas une surprise totale, car quelques financiers inspirés avaient placé un petit pari sur ce scénario ces derniers jours. Du côté de la Banque d'Angleterre, le ton était plus colombe et moins faucon que prévu, ce qui a contribué à détendre l'atmosphère. Au final, les financiers ont pris ces éléments comme des signaux avant-coureurs de ce qui va se produire pour la BCE et la Fed. La lecture est donc favorable.

La journée débute avec les ventes au détail hors carburant et automobile au Royaume-Uni (08h00), suivies des salaires en France (08h45). Plus tard, l'attention se portera sur l'Allemagne avec l'indice IFO du climat des affaires de mars (10h00).