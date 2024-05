Lestée en grande partie par le compartiment du luxe et les pétrolières, la bourse de Paris a clôturé en baisse de 0.61% à 8092 points hier, en attendant les minutes de la Fed et les résultats de Nvidia.



Dassault Système a gagné 3.43%, STM 3.05%, Eurofins 2.96%, Renault 1.46% et L'Oréal 1.31% tandis qu'Hermès a perdu 4.25%, LVMH 2.11%, Total 1.85%, Publicis 1.22% et BNP Paribas 1.2%.



Sans réelle tendance à la cloche parisienne, les indices américains se sont finalement orientés à la baisse après les minutes de la Fed.

La politique monétaire restrictive devrait perdurer plus longtemps que prévu si l'inflation ne montre pas de signe de progression durable vers l'objectif des 2%. L'affaiblissement du marché du travail pourrait également constituer un prétexte pour réduire les taux.

Plusieurs des membres de la Fed semblent néanmoins prêts à resserrer davantage la politique monétaire en cas de persistance des pressions inflationnistes.

Le Dow Jones a terminé en repli de 0.51% à 39671 points, le S&P500 a cédé 0.27% à 5307 points et le Nasdaq100 0.05%.



Autre élément notable, Nvidia a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes après la clôture, le titre progressait de 6% dans les échanges électroniques.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.3%, avant les indices Flash PMI en zone euro à 10h, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, les indices Flash PMI américains à 15h45 et les ventes de logements neufs à 16h.



D'un point de vue technique, l'indice parisien devrait prendre appui sur la zone des 8078 points. Ce dernier devra désormais déborder les 8140 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 8167/8200 points.