Tandis que la saison des résultats pour le quatrième trimestre 2023 arrive à son terme, avec des bénéfices qui ont plus que doublé pour les sociétés du S&P500 depuis les premières estimations, les places financières poursuivent leur course aux records, avec les espoirs de prochaines baisses de taux des deux côtés de l'Atlantique.

Les récentes données sur le chômage et l'inflation américaine (CPI en hausse de 3.2% sur un an) n'ont en rien contrarié l'optimisme ambiant, après les interventions de Christine Lagarde et Jerome Powell qui ont ouvert la porte à une diminution du loyer de l'argent en juin.

Les opérateurs tablent sur une baisse des taux de 25 points de base en juin à plus de 57%.



Le CAC40 évolue ainsi sur des niveaux inédits, après avoir franchi pour la première fois de son histoire le seuil symbolique des 8000 points, le 7 mars.

En données quotidiennes, la dynamique reste donc clairement positive au-dessus de la zone des 7930 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 7770 points.

En l'état, le débordement de la zone des 8100 points pourrait ouvrir la voie aux 8250 points.