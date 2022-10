L'indice boursier britannique blue-chip a chuté pour une quatrième session consécutive lundi, au milieu d'un sentiment de risque plus large déclenché par les explosions massives qui ont secoué la capitale ukrainienne et d'autres villes.

L'indice FTSE 100 a chuté de 0,5 % à 7 h 20 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation, axé sur le marché intérieur, a baissé de 0,8 %.

Les attaques sont les plus intenses à avoir touché Kiev, dans le cadre d'une apparente vengeance russe après que le président Vladimir Poutine ait déclaré qu'une explosion sur le pont vers la Crimée était une attaque terroriste.

Les compagnies aériennes ont figuré parmi les plus grands perdants, les actions de l'opérateur British Airways IAG, de Wizz Air et d'easyJet ayant baissé de 2,3 % à 4,1 %.

Les compagnies d'électricité britanniques Centrica, SSE et Drax ont chuté de plus de 3 % chacune après que le Financial Times ait rapporté que le gouvernement britannique poursuivait ses projets de plafonnement des revenus des producteurs d'électricité renouvelable.

La vente généralisée s'est produite alors même que la Banque d'Angleterre a pris des mesures pour apaiser les inquiétudes concernant l'expiration de son programme d'urgence à la fin de cette semaine pour calmer les turbulences sur le marché des obligations d'État, notamment en doublant la taille maximale de son rachat de dette prévu lundi.

Parmi les gagnants, le fournisseur de logements étudiants Unite Group a augmenté de 3,2 % après avoir fourni une mise à jour commerciale.

DS Smith a bondi de 7,9 % après que le fabricant de carton ait prévu une performance annuelle globale supérieure à ses attentes, grâce à une forte croissance des revenus et à des réductions de coûts. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)