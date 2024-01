Les actifs des marchés émergents ont commencé la semaine sur une note terne après que la Chine a défié les attentes d'une réduction des taux d'intérêt, tandis que le dollar taïwanais a pris un coup après que le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir a remporté les élections présidentielles.

Le DPP, qui défend l'identité distincte de Taïwan et rejette les revendications territoriales de la Chine, a remporté un troisième mandat consécutif sans précédent samedi avec l'élection de Lai Ching-te à la présidence.

La monnaie taïwanaise a chuté de 0,4 % lundi, atteignant son niveau le plus bas en trois semaines face au dollar américain, tandis que les actions régionales ont augmenté de 0,2 %.

"Le résultat n'implique aucun changement dans les relations entre la Chine continentale et Taïwan", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer, dans une note.

M. Malik a ajouté que la Chine continuerait probablement à rejeter de manière rhétorique le sentiment indépendantiste à Taïwan.

Le baht thaïlandais s'est éloigné d'un sommet d'une semaine atteint plus tôt dans la session et est resté stable.

La banque centrale thaïlandaise a déclaré lundi que la reprise économique "inégale" ne peut être corrigée uniquement en ajustant les taux d'intérêt, répondant aux appels du gouvernement à assouplir la politique monétaire.

L'indice plus large des devises des marchés émergents (EM) était en baisse de 0,2% à 0924 GMT, tandis que les actions ont été modérées après deux jours de gains.

L'indice chinois des valeurs vedettes a clôturé en baisse de 0,1% après que la banque centrale du pays ait augmenté les injections de liquidités, mais a surpris les marchés en laissant son taux d'intérêt à moyen terme inchangé.

Les actifs des pays émergents ont mal commencé l'année 2024, bien que les données sur les prix à la production aux États-Unis, plus faibles que prévu vendredi, aient restauré un certain optimisme quant aux réductions de taux anticipées de la part de la Réserve fédérale et aient renforcé le sentiment à l'égard des actifs à risque.

Les marchés américains sont fermés lundi pour cause de vacances.

Ashmore, gestionnaire de fonds axés sur les pays émergents, a déclaré que ses actifs sous gestion avaient augmenté de 4 % au deuxième trimestre, soutenus par une réaction positive des clients aux signes d'amélioration de l'économie mondiale.

Moody's a révisé vendredi la perspective de la Turquie de stable à positive, citant le changement décisif de la politique monétaire du pays.

Ailleurs, le croisé anti-corruption Bernardo Arevalo a prêté serment en tant que président du Guatemala dans les premières heures de lundi après une inauguration chaotique.

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international devrait se réunir vendredi pour approuver le versement d'un prêt de sauvetage de 600 millions de dollars au Ghana, ont déclaré trois sources à Reuters.

