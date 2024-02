La moyenne des actions japonaises Nikkei a clôturé à un nouveau plus haut de 34 ans mardi, alors que les échanges reprenaient après un long week-end de vacances, avec des actions liées à la technologie et des résultats d'entreprises solides soutenant l'indice boursier de référence.

Le Nikkei a grimpé de 2,89 % à 37 963,97 points, son plus haut niveau depuis janvier 1990, après avoir brièvement franchi la barre des 38 000 points.

L'indice Topix, plus large, a augmenté de 2,12 %.

Le géant du secteur des puces électroniques Tokyo Electron Ltd a gagné 13,33 %, ce qui en fait la meilleure performance de la journée.

SoftBank Group Corp a augmenté de 6,27 %, soutenu par la hausse des actions du développeur de semi-conducteurs ARM Holdings, dans lequel SoftBank détient une participation de 90 %.

Parmi les autres grands gagnants, Tokio Marine Holdings Inc et MS&AD Insurance Group Holdings Inc ont gagné respectivement 11 % et 10,82 %.

Les actions japonaises ont également été stimulées par les bonnes performances de Wall Street et par l'affaiblissement du yen, qui augmente la valeur des revenus des exportateurs à l'étranger.

Le yen s'est échangé autour de 149,47 pour un dollar au cours de la séance.

"Nous avons revu à la hausse nos prévisions pour les actions japonaises en 2024 (de 2 500 à 2 650 pour TOPIX, de 35 000 à 37 000 pour le Nikkei 225), en tenant compte de l'évolution des conditions macroéconomiques, notamment de l'affaiblissement du yen au début de l'année, et des progrès des réformes structurelles", ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note publiée au début du mois.

Sur les 225 composantes de l'indice, 196 ont progressé, tandis que 26 ont reculé.

Alors que le Nikkei se rapproche de son record historique, le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, publié plus tard dans la journée de mardi, sera au centre de l'attention.

"Les mouvements du Nikkei ont été plus étroitement liés au yen récemment, ce qui suggère que toute force du yen dans le cadre de la publication de l'IPC américain aujourd'hui, ou des signes d'intervention verbale, pourrait tactiquement perturber le rallye du Nikkei", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo Markets.

Otsuka Holdings a été parmi les plus faibles, perdant 5,05% après que la société ait déclaré que son médicament expérimental n'avait pas atteint l'objectif principal de l'essai de phase tardive dans le traitement de l'agitation associée à la démence due à la maladie d'Alzheimer. (Reportage de Brigid Riley ; rédaction de Subhranshu Sahu et Sohini Goswami)