Alors que le S&P 500 continue de franchir de nouvelles étapes en dépassant pour la première fois le seuil des 5 000 points, sa valorisation atteint également de nouveaux sommets.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel du S&P 500 - une mesure couramment utilisée pour évaluer les actions - est passé cette semaine à 20,4 fois, un niveau atteint pour la dernière fois en février 2022, selon LSEG Datastream. Cela le place bien au-dessus de la moyenne historique de l'indice, qui est de 15,7.

Il n'est pas rare que les valorisations grimpent en même temps que les prix des actions, et celles-ci peuvent rester chères pendant longtemps avant de revenir à des niveaux plus modérés. Néanmoins, certains investisseurs estiment que l'augmentation du multiple de l'indice a rendu l'achat d'actions sur le marché général moins intéressant. L'indice S&P 500 a bondi de 21 % depuis la fin du mois d'octobre, atteignant au passage de nouveaux records.

Il a brièvement franchi le seuil des 5 000 points à la fin de la séance de jeudi, avant de clôturer juste en dessous.

"Il n'y a rien qui crie sur tous les toits qu'il faut vendre à 20 fois", a déclaré Mark Hackett, responsable de la recherche sur les investissements chez Nationwide. "C'est juste qu'il est évident que vous préféreriez acheter à 15 fois.

Les valorisations des actions ont augmenté alors même que les rendements des bons du Trésor ont rebondi cette année, à la suite d'un réexamen de la date à laquelle la Réserve fédérale américaine commencera à réduire les taux d'intérêt

La hausse des rendements tend à peser sur les valorisations des actions, car elle signifie que les obligations concurrencent davantage les actions en matière d'investissement et que les flux de trésorerie futurs des entreprises sont moins bien évalués. Cela signifie que les valorisations des actions pourraient encore augmenter si la Fed procède aux réductions largement attendues et que les rendements baissent. Le rendement du Trésor à 10 ans se situait dernièrement aux alentours de 4,16 %.

Alors que des perspectives de bénéfices plus optimistes contribueraient à rendre les valorisations moins onéreuses, les prévisions de bénéfices pour 2024 sont restées largement stables au cours de la saison des bénéfices, au fur et à mesure que les entreprises publiaient leurs résultats. Les sociétés du S&P 500 devraient augmenter leurs bénéfices de 9,7 % cette année, selon les données de LSEG.

Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, a recherché au cours de la saison des résultats des entreprises dont les perspectives de bénéfices sont solides et qui ne sont pas chères.

La "valorisation du S&P 500 à environ 20 fois [...] est quelque peu excessive et repose soit sur la croissance des bénéfices, soit sur des taux en baisse que nous ne verrons peut-être pas avant la fin de l'année", a-t-il déclaré.

Les valorisations élevées ont précédé des périodes de performances médiocres dans le passé, selon une étude d'Evercore ISI. Le S&P 500 a été stable en moyenne au cours de l'année suivante lorsqu'il s'est négocié à sa valorisation actuelle de 22 fois ses bénéfices des douze derniers mois, a écrit Julian Emanuel, directeur général senior de la société, dans une note de mercredi analysant des données remontant jusqu'à 1960.

"La bonne nouvelle, c'est que les valorisations, bien que tendues, sont loin d'atteindre le pic de 28 fois atteint lors du sommet de la bulle de l'an 2000", a déclaré M. Emanuel.

Certes, l'évaluation du S&P 500 est faussée par la forte pondération des plus grandes actions de l'indice. Le groupe des "Magnificent Seven", qui comprend Apple, Microsoft et Nvidia, représente 29 % de l'indice et se négocie en moyenne à 34 fois les bénéfices, selon les données de LSEG Datastream.

Dans le même temps, on observe moins de signes des excès spéculatifs qui ont marqué les précédents tournants du marché, tels que l'ère dot-com et le rallye post-pandémique sauvage qui a entraîné des gains faramineux dans les "mèmes stocks" tels que GameStop.

Une analyse de Ned Davis Research a montré que le S&P 500 est "surévalué" de plus de 5 %, si l'on tient compte de l'évolution du ratio cours/bénéfice de l'indice depuis 1964. Toutefois, l'indice est "loin d'être une bulle", selon le cabinet.