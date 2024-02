Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé mercredi, l'indice de référence S&P 500 atteignant un niveau record. Les investisseurs ont salué la vigueur générale des bénéfices américains et ont suivi les commentaires des décideurs politiques à la recherche d'indices sur les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Les actions de Chipotle Mexican Grill ont augmenté après avoir dépassé les estimations des analystes pour le bénéfice trimestriel et les ventes grâce à une forte demande pour ses burritos et ses bols de riz, même si les prix ont augmenté dans son rapport publié tard mardi.

Les actions de Ford ont augmenté après que le constructeur automobile a augmenté son dividende pour le premier trimestre et a décidé de réduire les investissements dans de nouvelles capacités pour les véhicules électriques déficitaires.

Plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats trimestriels, 81,2 % d'entre elles ont dépassé les attentes en matière de bénéfices, selon les données du LSEG publiées mardi.

"L'optimisme entourant, pour la plupart, de meilleurs résultats financiers, continue de porter la journée et de maintenir le marché dans une tendance positive", a déclaré Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities à Los Angeles.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 40,61 points, soit 0,82 %, pour terminer à 4 995,11 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 148,35 points, soit 0,95 %, pour atteindre 15 757,35 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 159,23 points, soit 0,41%, pour atteindre 38 680,59 points.

Le S&P a atteint un record de clôture, tandis que le Nasdaq est resté en deçà de son record de clôture de 16 057,44 enregistré en novembre 2021.

M. James a fait remarquer que les investisseurs ont lutté contre la "négativité qui pèse sur le marché" en raison des inquiétudes suscitées par les secteurs bancaire et immobilier commercial depuis la semaine dernière, lorsque New York Community Bancorp a annoncé une perte surprise et a réduit son dividende.

"Les niveaux d'anxiété élevés se réalisent d'eux-mêmes", a-t-il déclaré, soulignant également la volatilité d'autres banques régionales. Toutefois, l'indice KBW des banques régionales est devenu positif dans les échanges de l'après-midi après avoir chuté de plus de 2 % plus tôt dans la séance.

Les actions de New York Community Bancorp ont rebondi dans les échanges de l'après-midi, se débarrassant d'une baisse précoce de plus de 13 %. Le prêteur, dirigé par son nouveau président exécutif Alessandro DiNello, s'est engagé à réduire son exposition au segment de l'immobilier commercial en difficulté, où il a subi des annulations de prêts.

Dimanche, le président de la Fed, Jerome Powell, a exclu une baisse des taux d'intérêt en mars, et les traders attendent maintenant de nouveaux indices de la part d'autres responsables de la Fed.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a indiqué qu'il s'attendait à deux ou trois baisses de taux cette année pour l'instant, tandis que la gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, a déclaré qu'il fallait plus d'assurance avant d'abaisser les taux.

Les actions de Snap ont chuté à leur plus bas niveau en deux mois après avoir manqué les estimations de revenus trimestriels, le propriétaire de Snapchat ayant du mal à rivaliser pour obtenir des fonds publicitaires.

Uber a prévu un bénéfice trimestriel de base et des réservations brutes supérieurs aux estimations. Cependant, ses actions ont eu du mal à progresser au cours de la session, car elle a reporté les annonces concernant les plans d'allocation de capital à sa journée des investisseurs du 14 février.

Les actions de Fortinet ont augmenté après que le bénéfice du quatrième trimestre de l'entreprise de cybersécurité a dépassé les estimations. Les actions cotées en bourse d'Alibaba Group ont chuté à la suite de la publication d'un rapport trimestriel sur le chiffre d'affaires en baisse,

Les actions de VF Corp ont chuté après avoir manqué les attentes pour les résultats du troisième trimestre, et le fabricant de baskets Vans a également annoncé le départ du directeur financier Matt Puckett cette année.

Les actions d'Enphase Energy ont bondi, le fabricant d'onduleurs solaires s'attendant à une normalisation des niveaux de stocks et à une reprise de la demande pour ses produits d'ici la fin du deuxième trimestre. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel, Shounak Dasgupta et David Gregorio)