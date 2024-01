Les actions américaines ont progressé jeudi, l'optimisme en matière d'intelligence artificielle ayant entraîné une hausse de Nvidia et d'autres actions du secteur des puces électroniques, tandis que les doutes concernant la réduction des taux d'intérêt ont limité les gains.

Les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ont bondi de 8 % après que le plus grand fabricant contractuel de semi-conducteurs au monde a prévu une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20 % en 2024, grâce à l'essor de la demande de puces haut de gamme utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

Le fabricant de puces Nvidia, un poids lourd, a augmenté de 1,4 % après avoir atteint un record intrajournalier. Il s'agit de la société la plus échangée à Wall Street, avec environ 21 milliards de dollars d'actions échangées en milieu d'après-midi.

Broadcom, Qualcomm et Marvell Technology ont chacune progressé de plus de 3 %. Advanced Micro Devices a atteint un niveau record avant d'abandonner quelques gains pour s'échanger en hausse de 0,6 %.

L'indice des semi-conducteurs Philadelphia SE a augmenté de 2,6 %, se rapprochant de son record de décembre 2023.

Meta Platforms a grimpé de 1,4 %, tandis qu'Apple a bondi de 3,1 % après que BofA Global Research a fait passer l'action du fabricant de l'iPhone de "neutre" à "achat".

L'indice S&P 500 des technologies de l'information a bondi de 2 % pour atteindre un niveau record. Il était en hausse de 1,6 % en dernier lieu.

Des données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau depuis la fin de l'année 2022, ce qui laisse présager une croissance solide de l'emploi en janvier.

Jake Dollarhide, PDG de Longbow Asset Management, a déclaré qu'il avait récemment été plus conservateur avec l'argent de ses clients, les investisseurs étant moins convaincus que la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt en mars.

Le S&P 500 a perdu du terrain mardi et mercredi suite à la publication des ventes au détail du mois de décembre et après que les décideurs politiques aient réduit les attentes d'un début précoce de réduction des taux d'intérêt.

"Les gens commencent à se dire : "Nous avons supposé que la Fed allait commencer à réduire ses taux d'intérêt en mars, mais le fera-t-elle et que se passera-t-il si elle ne le fait pas ? a déclaré M. Dollarhide.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment désormais à 56 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux en mars, contre plus de 80 % il y a un mois.

Les secteurs sensibles aux taux d'intérêt ont reculé, l'indice immobilier et l'indice des services publics du S&P 500 perdant respectivement 1 % et 1,3 %.

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il était prêt à réduire les taux plus tôt qu'il ne l'avait prévu s'il y a des preuves "convaincantes" dans les mois à venir que l'inflation diminue plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. M. Bostic avait précédemment déclaré qu'il pensait qu'il serait approprié de réduire les taux au cours du second semestre de 2024.

L'indice S&P 500 des soins de santé a reculé de 0,5 %, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de deux semaines, entraîné par une chute de 10 % de Humana après que l'assureur santé a prévu que les coûts médicaux du quatrième trimestre seraient plus élevés que prévu.

Son homologue UnitedHealth a perdu 2,5 %, ce qui a pesé sur l'indice Dow.

Le S&P 500 était en hausse de 0,45 % à 4 760,60 points.

Le Nasdaq a gagné 0,90 % à 14 989,47 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,11 % à 37 309,34 points.

KeyCorp a perdu près de 6 % après que le prêteur a affiché une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, tandis que Birkenstock a chuté de près de 9 % après avoir manqué les attentes en matière de bénéfice trimestriel.

Spirit Airlines a chuté de 24% après que Citigroup ait rétrogradé l'action de "neutre" à "vente".

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 dans une proportion de 1,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux sommets et 7 nouveaux creux ; le Nasdaq a enregistré 51 nouveaux sommets et 154 nouveaux creux. (Reportage de Noel Randewich à Oakland, Californie. Reportage complémentaire de Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru. Rédaction de Shounak Dasgupta et Matthew Lewis)