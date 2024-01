Le principal indice de référence des semi-conducteurs de Wall Street s'est éloigné de ses records après avoir connu sa meilleure année depuis 2009, lorsque le secteur avait rebondi après la crise financière.

Les baisses de plus de 2 % enregistrées par Advanced Micro Devices, Qualcomm et Broadcom ont pesé sur l'indice PHLX des semi-conducteurs, qui a perdu 2,1 %.

L'indice des puces a maintenant perdu près de 7 % depuis qu'il a atteint un niveau record à la clôture le 27 décembre.

Cette semaine, la chute des stocks de semi-conducteurs a suivi le déclin général de Wall Street, alors que les investisseurs attendent les minutes de la réunion de décembre de la Réserve fédérale, prévues plus tard dans la journée de mercredi, pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Alimenté par l'optimisme concernant l'intelligence artificielle et, plus récemment, par les prévisions de réduction des taux d'intérêt par la Fed cette année, le PHLX a fait un bond de 65 % en 2023, sa plus forte performance depuis 2009. À titre de comparaison, les gains annuels du Nasdaq et du S&P 500 sont respectivement de 43 % et de 24 %.

Les actions du secteur des puces ont également bénéficié des paris selon lesquels la baisse de la demande mondiale l'année dernière, qui a conduit les fabricants de puces mémoires à réduire leur production, a largement atteint son point le plus bas.

Nvidia, considéré comme le principal fournisseur de puces liées à l'intelligence artificielle, a vu sa valeur boursière plus que tripler en 2023 pour atteindre 1 200 milliards de dollars, ce qui en fait la cinquième société la plus précieuse de Wall Street. L'action a chuté de près de 1 % mercredi.

Dans une note aux clients, Vivek Arya, analyste chez BofA Global Research, a recommandé une exposition à l'informatique dématérialisée et aux voitures par le biais d'actions telles que Nvidia, Marvell Technology, NXP Semiconductors et ON Semiconductor. Arya a également recommandé des actions telles que KLA Corp et Arm Holdings pour l'exposition à la complexité croissante des conceptions de puces.

Dans une autre note, Joe Quatrochi, analyste chez Wells Fargo, a déclaré qu'il s'attendait à une reprise modérée pour les vendeurs d'équipements de puces en 2024, et a indiqué que KLA et Applied Materials étaient les meilleurs choix dans ce secteur.