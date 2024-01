(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Microsoft dépasse Apple en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde

* Les bénéfices de Citigroup seront affectés à hauteur de 3,8 milliards de dollars par des charges et des réserves

* Netflix annonce que la publicité atteint 23 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde - rapport

* Les prix à la consommation aux Etats-Unis augmentent plus que prévu en décembre

* Les indices sont en baisse : Dow 0,62%, S&P 0,76%, Nasdaq 0,91%.

11 janvier (Reuters) -

Les principaux indices de Wall Street ont reculé dans un marché agité jeudi après qu'une inflation plus forte que prévu a douché les espoirs d'une baisse anticipée des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine.

L'indice de référence S&P 500 a brièvement dépassé son record de clôture de 4 796,56, atteint en janvier 2022, avant d'effacer ses gains initiaux.

L'indice s'est redressé de près de 17 % depuis ses plus bas niveaux d'octobre, et a pris de l'ampleur en décembre après que la Fed a laissé entendre qu'elle maîtrisait l'inflation et que des réductions de taux étaient "à l'ordre du jour".

Un rapport du département du travail américain a montré que les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en décembre, les loyers ayant maintenu leur tendance à la hausse.

Un rapport séparé a montré que le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations de chômage s'élevait à 202 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 6 janvier, alors que l'on s'attendait à 210 000.

"Avec toutes les données clés en main, il est difficile de voir comment la réunion de janvier du FOMC pourrait donner lieu à des directives d'assouplissement lors de la réunion suivante en mars", a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez J.P.Morgan.

"Peut-être que le comité (de la Fed) pourrait assouplir les orientations vers un biais neutre, mais cela serait plus cohérent avec un assouplissement plus tard dans l'année".

Les espoirs d'une baisse des taux en mars ont été maintenus après que les mesures de l'inflation suivies par la Fed ont montré une amélioration significative par rapport à 2023, l'indice des dépenses de consommation personnelle de novembre affichant sa première baisse mensuelle en plus de trois ans et demi.

Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, a déclaré

que le retour difficile de l'inflation vers le taux cible de 2 % reflété dans les derniers chiffres de l'IPC signifiait qu'il était probablement trop tôt pour réduire les taux en mars.

Dans le même temps, Microsoft a dépassé Apple en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde, après que le fabricant de l'iPhone a entamé l'année 2024 avec son plus mauvais départ depuis des années, en raison des inquiétudes liées à la baisse de la demande. Les actions de Microsoft ont reculé de 0,5 %, tandis qu'Apple a perdu 1,1 %.

D'autres grandes capitalisations comme Tesla, Meta Platforms et Nvidia ont également perdu entre 0,9 % et 3,3 %.

À 11:28 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 232,34 points, soit 0,62%, à 37 463,39, le S&P 500 était en baisse de 36,35 points, soit 0,76%, à 4 747,10, et le Nasdaq Composite était en baisse de 136,40 points, soit 0,91%, à 14 833,25.

Dix des 11 secteurs du S&P 500 étaient en baisse, seul le secteur de l'énergie a progressé de 0,4 %, rebondissant après trois jours consécutifs de pertes.

Les valeurs cryptographiques telles que Coinbase, Bitfarms et Riot Platforms ont également inversé leurs gains initiaux, chutant de 6,2 % à 9,9 %. L'autorité américaine de régulation des marchés financiers a approuvé les premiers fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis pour suivre le bitcoin au comptant, mercredi en fin de journée.

Citigroup a baissé de 2,6 % après qu'un rapport ait montré que le prêteur a enregistré environ 3,8 milliards de dollars de charges et de réserves combinées qui éroderont ses bénéfices du quatrième trimestre, qui seront publiés vendredi.

D'autres banques comme JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo ont perdu entre 0,8 % et 2,1 % avant la publication de leurs résultats vendredi.

Netflix a progressé de 1,9 % après avoir annoncé que son service de téléchargement avec publicité avait dépassé les 23 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 3,11 contre 1 sur le NYSE et de 3,27 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 32 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 39 nouveaux sommets et 88 nouveaux creux.