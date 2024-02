(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* La croissance de l'emploi aux Etats-Unis s'accélère en janvier ; les salaires augmentent

* Cigna augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2024

* Les actions des banques régionales américaines se maintiennent après une vente brutale

* Les indices sont en hausse : Dow 0,06%, S&P 0,93%, Nasdaq 1,59%.

2 février (Reuters) - Les actions américaines ont bondi vendredi, l'indice de référence S&P 500 battant un nouveau record, les investisseurs ayant salué les bons résultats trimestriels de Meta Platforms et d'Amazon.com, tandis qu'un solide rapport sur l'emploi a permis de contenir l'optimisme ambiant.

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en janvier et les salaires ont connu leur plus forte hausse depuis près de deux ans, signes d'une vigueur persistante du marché du travail qui pourrait rendre difficile pour la Réserve fédérale de commencer à réduire ses taux en mai, comme l'envisagent actuellement les marchés financiers.

"Le solide rapport sur l'emploi indique que la demande sur le marché du travail est plus élevée que prévu", a déclaré Richard Flynn, directeur général de Charles Schwab UK.

"Même si une baisse des taux d'intérêt serait certainement la bienvenue, il devient de plus en plus évident que les marchés et l'économie s'accommodent bien de l'environnement de taux élevés, de sorte que les investisseurs ont peut-être le sentiment que la nécessité d'assouplir la politique monétaire est moins urgente."

Stimulant le sentiment, Meta a bondi de 21,5 % pour atteindre un niveau record et a contribué à une hausse de 4,6 % du secteur des services de communication du S&P 500 après avoir émis son premier dividende quelques jours avant le 20e anniversaire de Facebook, ainsi qu'un chiffre d'affaires et un bénéfice battus grâce à des ventes publicitaires robustes pendant la période de shopping des fêtes de fin d'année.

D'autres entreprises de médias sociaux, Snap et Pinterest, ont augmenté de 6,6 % et 4,9 %, respectivement.

Amazon.com a bondi de 8,0 % à la suite d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre, les nouvelles fonctions d'IA générative dans les activités d'informatique dématérialisée et de commerce électronique ayant stimulé une forte croissance pendant la période critique des fêtes de fin d'année.

Pesant sur le Dow Jones, Apple a perdu 0,2 % après avoir prévu une baisse des ventes d'iPhone et un chiffre d'affaires global inférieur de 6 milliards de dollars aux attentes, ses activités en Chine ayant été touchées.

Les bénéfices du trio technologique, qui fait partie du groupe de mégacapitalisations communément appelé les "7 Magnifiques", ont probablement compensé certaines inquiétudes concernant leurs valorisations élevées et leur poids excessif dans le S&P 500, après les projections décevantes d'Alphabet et de Microsoft concernant les coûts de l'IA et l'avertissement de Tesla concernant la croissance.

Au cours de la séance précédente, Wall Street a rebondi après la liquidation de mercredi, la Réserve fédérale ayant écarté les paris persistants selon lesquels les réductions de taux d'intérêt pourraient commencer dès le mois de mars.

Dans le même temps, New York Community Bancorp a plongé de 6,3 %, enregistrant ainsi sa troisième journée de pertes à la suite de résultats décevants qui ont suscité des inquiétudes quant à l'exposition des prêteurs au secteur de l'immobilier commercial en difficulté. L'indice KBW Regional banking est resté stable après avoir perdu près de 9 % au cours des trois derniers jours.

Le secteur de l'immobilier a mené les baisses sectorielles avec une chute de 2,1%, tandis que l'indice Russell 2000 des petites capitalisations a baissé de 1,0%.

À 12:22 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 24,95 points, ou 0,06%, à 38 544,79, le S&P 500 était en hausse de 45,83 points, ou 0,93%, à 4 952,02, et le Nasdaq Composite était en hausse de 244,30 points, ou 1,59%, à 15 605,94.

Cigna a augmenté de 5,8 %, l'assureur santé ayant revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Le fabricant de puces Microchip Technology a chuté de 2,1 % après avoir annoncé des ventes nettes inférieures aux estimations pour le quatrième trimestre, tandis que le fabricant de chaussures Skechers U.S.A a perdu 8,3 % après avoir annoncé des prévisions à la baisse pour 2024.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 2,69 contre 1 sur le NYSE et de 2,14 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 52 nouveaux sommets sur 52 semaines et quatre nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 58 nouveaux sommets et 115 nouveaux creux. (Reportage d'Ankika Biswas et Johann M Cherian à Bengaluru ; Reportage complémentaire de Shubham Batra ; Rédaction de Maju Samuel)