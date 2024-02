Wall Street a progressé vendredi, les perspectives de bénéfices solides et le rapport sur l'emploi de janvier ayant renforcé la confiance dans l'économie américaine, même si la Réserve fédérale est moins susceptible de réduire ses taux d'intérêt dans l'immédiat.

Ces gains viennent couronner une semaine tumultueuse, marquée par des résultats très médiatisés, une décision sur les taux d'intérêt de la Fed et un regain d'inquiétude face à la faiblesse des banques régionales.

Les bénéfices solides de Meta Platforms et d'Amazon.com ont contribué à stimuler l'indice S&P 500 et l'indice composite Nasdaq, tandis que les gains de l'indice vedette Dow Jones Industrial Average ont été plus modestes.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en passe de réaliser leur quatrième hausse hebdomadaire consécutive.

"L'une des raisons pour lesquelles les haussiers sont ravis est que les chefs d'entreprise annoncent non seulement des bénéfices élevés, mais aussi des perspectives de croissance solides pour 2024", a déclaré Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York.

"Dans un environnement macroéconomique caractérisé par des bénéfices solides et des baisses de taux imminentes, les marchés boursiers disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour la croissance.

Les États-Unis ont créé 353 000 emplois en janvier, dépassant largement les estimations des analystes, tandis que la croissance des salaires s'est accélérée de manière inattendue, selon le département du travail.

Les signes supplémentaires de vigueur économique ont rendu plus probable le fait que la banque centrale américaine retardera la réduction de son taux directeur bien plus tard que beaucoup ne l'espéraient. Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, s'est opposé à l'idée d'une réduction des taux en mars.

Les marchés financiers évaluent à 20,5 % la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de mars de la Fed, contre 69,6 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch de la CME.

"En ce qui concerne les prochains jours, les investisseurs se concentrent sur les bénéfices et les rapports économiques à venir afin d'identifier plus de cohérence dans les données pour évaluer l'ampleur et le calendrier des réductions de taux de la Fed", a déclaré M. Bassuk.

La saison des résultats du quatrième trimestre se poursuit, 230 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi elles, 80 % ont dépassé les attentes de Wall Street, selon LSEG.

Au total, les analystes prévoient désormais une croissance des bénéfices du S&P 500 de 7,8 % en glissement annuel pour la période d'octobre à décembre, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux estimations de 4,7 % du 1er janvier.

Meta Platforms a bondi de 21,7 % pour atteindre un niveau record, entraînant une hausse de 3,7 % dans le secteur des services de communication du S&P 500, après avoir versé son premier dividende quelques jours avant le 20e anniversaire de son unité Facebook. Le chiffre d'affaires et le bénéfice de Meta ont dépassé les estimations grâce à des ventes publicitaires robustes pendant la période des fêtes de fin d'année.

Amazon.com a bondi de 8,2 % à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre, les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle générative dans les secteurs de l'informatique dématérialisée et du commerce électronique ayant stimulé une forte croissance pendant les fêtes de fin d'année.

Les actions des banques régionales se sont stabilisées après deux jours consécutifs de ventes massives déclenchées par les résultats décevants de New York Community Bancorp. Les actions de la banque ont rebondi vendredi, gagnant 5,7 %, tandis que l'indice KBW des banques régionales a progressé de 0,2 %.

À 14 h 16, le Dow Jones progressait de 189,23 points, soit 0,49 %, à 38 709,07, le S&P 500 gagnait 60,25 points, soit 1,23 %, à 4 966,44 et le Nasdaq Composite grimpait de 281,91 points, soit 1,84 %, à 15 643,61.

Cigna a augmenté de 5,3 % après que le fournisseur d'assurance maladie ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels.

Microchip Technology a chuté de 2,1 % à la suite des prévisions de ventes décevantes du fabricant de puces.

Le fabricant de chaussures Skechers U.S.A. a également présenté des prévisions à la baisse, ce qui a fait chuter ses actions de 10,1 %.

La supermajor pétrolière Chevron Corp a gagné 2,7 % après avoir dépassé les estimations des analystes.

Les valeurs en baisse ont été deux fois plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE.

Il y a eu 322 nouveaux sommets et 90 nouveaux creux sur le NYSE.