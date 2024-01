La décision du président américain Joe Biden de suspendre l'expansion des exportations américaines de gaz naturel liquéfié (GNL) a renforcé la pression exercée par les groupes de défense de l'environnement sur les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada pour qu'ils fassent de même, bien qu'il puisse être politiquement difficile de suivre cet exemple.

La Colombie-Britannique tiendra des élections en octobre et son gouvernement néo-démocrate de gauche devrait décider à la fin de l'année d'approuver ou non l'installation d'exportation de 12 millions de tonnes de Ksi Lisims. Cette installation, qui deviendrait le deuxième terminal GNL du Canada, doit également être approuvée par le gouvernement fédéral.

Les premières exportations importantes de GNL du Canada pourraient commencer cette année, l'installation LNG Canada, dirigée par Shell, étant construite à plus de 90 %. Une deuxième phase envisagée par LNG Canada, qui a déjà reçu l'approbation du gouvernement, et plusieurs autres projets pourraient suivre, permettant au gaz canadien d'atteindre les marchés lucratifs de l'Asie.

Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, où sont situés les projets, et le gouvernement fédéral du Premier ministre Justin Trudeau ont tous deux fixé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et les installations de GNL pourraient compliquer la réalisation de ces objectifs.

Vendredi, M. Biden a déclaré que le ministère américain de l'énergie allait examiner si les exportations de GNL compromettent la sécurité énergétique nationale, augmentent les coûts pour les consommateurs et nuisent à l'environnement.

Une coalition d'associations de défense de l'environnement a exhorté la Colombie-Britannique à faire de même.

"Il s'agit certainement d'une question qui se posera au cours d'une année électorale", a déclaré Julia Levin, directrice associée du programme national sur le climat à Environmental Defence. "S'il est vrai que la plupart des grands projets de GNL ont été approuvés, il existe de nombreux moyens de faire échouer des projets même après leur approbation.

Les trois principaux partis provinciaux de la Colombie-Britannique soutiennent le développement du GNL, ce qui fait de l'appel des écologistes en faveur d'un moratoire "une bataille difficile", a déclaré Kathryn Harrison, professeur de sciences politiques à l'université de la Colombie-Britannique.

À l'instar des États-Unis, le Canada produit plus de gaz qu'il n'en a besoin sur son territoire.

Les dernières propositions de GNL de la Colombie-Britannique prévoient que les installations fonctionnent à l'énergie hydraulique, et non au gaz naturel, ce qui réduit leur empreinte environnementale par rapport à la plupart des installations américaines.

Interrogé sur l'éventualité d'une pause dans le développement du GNL en Colombie-Britannique, le ministre de l'environnement de la province, George Heyman, a déclaré que son processus d'évaluation incluait l'examen des incidences sur le climat et que le plan provincial Clean BC exigeait que les nouvelles propositions de GNL n'émettent aucune émission d'ici à 2030.

L'exigence de la C.-B. en matière d'émissions nettes nulles ne tient toutefois pas compte des émissions en aval, a déclaré M. Harrison.

L'installation flottante de GNL de Ksi Lisims au nord de Prince Rupert (C.-B.), proposée par la nation Nisga'a, Western LNG et un consortium de producteurs de gaz, a obtenu sa licence d'exportation et cherche à obtenir un certificat environnemental de la C.-B. Elle espère que la C.-B. lui accordera une licence d'exportation. La décision de la Colombie-Britannique est attendue vers le mois de novembre et celle du gouvernement fédéral à peu près au même moment.

Le projet prévoit de fonctionner à l'énergie hydroélectrique dès le début, fin 2028, a déclaré le PDG de Western, Davis Thames. Il a ajouté que le Canada disposait déjà d'un système solide pour réglementer les émissions de méthane, l'une des principales préoccupations des écologistes en matière de GNL.

"Il s'agit simplement d'un ensemble de circonstances totalement différentes", a déclaré M. Thames lors d'une interview.

Mais Mme Levin a déclaré que les fuites de méthane dans la chaîne d'approvisionnement du GNL sont mal prises en compte et elle rejette l'argument de l'industrie selon lequel le GNL réduira les émissions mondiales en remplaçant le charbon, plus polluant, dans les centrales électriques asiatiques.

L'Agence internationale de l'énergie a averti en octobre que l'augmentation de la capacité de production mondiale de GNL risquait de créer une surabondance après 2025, mais une pause américaine qui réduirait la concurrence serait favorable à Ksi Lisims, selon M. Thames.

Le projet d'expansion de Tilbury LNG de FortisBC, plus petit, est également à la recherche d'un certificat environnemental.

Un porte-parole du ministre fédéral des ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré que tous les projets de GNL devront se conformer à un plafond prévu pour les émissions de pétrole et de gaz.