Les indices de référence indiens Nifty 50 et Sensex ont été modérés vendredi, dernière séance de l'année 2023, en raison d'un recul des valeurs financières, des technologies de l'information (TI) et de l'énergie, après leur récent rebond.

Le NSE Nifty 50 a perdu 0,21% à 21 733,25 points, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,22% à 72 249,79 points, à 9:53 a.m. IST.

Le Nifty et le BSE Sensex ont augmenté d'environ 20 % chacun cette année et sont en passe de connaître leur meilleur mois de 2023 avec des gains de 8 %.

Les deux indices des valeurs sûres sont en passe d'enregistrer leur deuxième meilleure année en six ans.

"Les flux domestiques, l'intérêt des particuliers et le rattrapage des investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont favorisé la dynamique des marchés indiens en 2023", a déclaré Asit Bhandarkar, gestionnaire principal de fonds d'actions chez JM Financial Asset Management, ajoutant que la prochaine saison des bénéfices trimestriels sera cruciale pour le maintien de la dynamique haussière sur les marchés.

Entre-temps, les petites et moyennes capitalisations ont surpassé les indices de référence cette année, ayant gagné plus du double du Nifty et du Sensex, malgré les inquiétudes liées aux valorisations.

"L'histoire de l'Inde à long terme se jouera dans l'espace des petites et moyennes capitalisations, mais les classes d'actifs peuvent être extrêmement volatiles et afficher des baisses significatives pendant les périodes de volatilité", a ajouté M. Bhandarkar.

Au cours de la journée, les valeurs financières, les technologies de l'information et l'énergie ont perdu entre 0,3 % et 0,8 %. Les trois indices, qui représentent environ 60 % de la pondération du Nifty 50, ont ajouté entre 13 % et 30 % en 2023.

Parmi les valeurs individuelles, Railtel Corporation of India a bondi de 5% après avoir remporté une commande d'une valeur de 1,20 milliard de roupies (14,43 millions de dollars) auprès de South Central Railway.

Le prêteur privé RBL Bank a grimpé de 4 % après que la Reserve Bank of India a donné son accord à ICICI Prudential Asset Management Company et ICICI Prudential Life Insurance Company pour l'achat d'une participation allant jusqu'à 9,95 %.

(1 $ = 83,1540 roupies indiennes)