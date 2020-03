Adyen N.V. : La configuration est positive

Données financières (EUR) CA 2019 495 M EBIT 2019 262 M Résultat net 2019 207 M Trésorerie 2019 1 554 M Rendement 2019 - PER 2019 109x PER 2020 79,8x VE / CA2019 41,6x VE / CA2020 30,1x Capitalisation 22 137 M Prochain événement sur ADYEN N.V. 16/04/20 Capital Markets Day Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 778,43 € Dernier Cours de Cloture 735,60 € Ecart / Objectif Haut 38,0% Ecart / Objectif Moyen 5,82% Ecart / Objectif Bas -42,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Pieter van der Does President & Chief Executive Officer Piero S. Overmars Chairman-Supervisory Board Sam Graeme Halse Chief Operating Officer Ingo Jeroen Uytdehaage Chief Financial Officer Arnout Diederik Schuijff Chief Technology Officer