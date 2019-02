Données financières ($) CA 2019 3 679 M EBIT 2019 883 M Résultat net 2019 670 M Dette 2019 1 960 M Rendement 2019 1,51% PER 2019 14,17 PER 2020 13,23 VE / CA 2019 3,11x VE / CA 2020 2,88x Capitalisation 9 471 M Prochain événement sur ALBEMARLE 27/02/19 Bank of America Merrill Lynch Global Agriculture and Materials Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 109 $ Ecart / Objectif Moyen 22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Luke C. Kissam Chairman, President & Chief Executive Officer Scott A. Tozier Chief Financial Officer & Executive Vice President Glen Merfeld Chief Technology Officer Harriett Tee Taggart Independent Director William H. Hernandez Independent Director