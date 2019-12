napoli - A tous ceux qui débutent en bourse -------------------------

Message de napoli:

Salut,

Une action n'a pas de prix elle n'ait jamais ni trop chère ni trop peu chère, regardez vos graphiques et comparez les prix avec par exemple 2000...

Actuellement son seuil d'arrivée probable c'est 7.00€, après C comme vous voulez.

B.T

-------------------------

Je pense à tous ceux qui paniquent, qui se posent des questions et je ne peux que leur dire restez calme.



Par contre lorsque j'en vois certains qui "ramassent" des titres car ils ne sont pas chers !! alors la non ce n'est pas et ce n'a jamais été la solution et encore moins dans la volatilité actuelle qui est maintenant institutionnalisée.

Nous avons des outils que sont les MM, les BOL, les oscillos qui ne donnent jamais un ticket gagnant (quoi que les oscillos/Wills avec les divergences c'est du 95%...) mais qui comme le dit souvent Alex avec beaucoup de justesse, permettent de trouver un point d'entrée sortie optimal.



Foutez vous des résultats ! laissez de coté l'idée pas chère d'un titre, emmerdez avec la plus grande force les théories vaseuses de Weinstein !! comique celui-la, tout de même une R même de 15ans sera toujours une R et un gap non refermé même si ce n'est pas une obligation qu'il le soit risque de l'être lorsque le cour se rapproche de celui-ci et devinez quoi ? sur AST il y en avait un en face…

Une société a changée d’actionnaires, de métier, de dimension, et alors ?? tout est inscrit dans le graphique, absolument tout, on s’en fout du reste…

On peux jouer le yoyo sur du CT/MT mais il faut traquer avec beaucoup de rigueur le signal d’entrée (encore une fois comme le répète inlassablement Alex) lorsque l’on a une vision sur plusieurs mois.



Je me permets cette intrusion car il est étonnant de voir des gens que je suppose par ailleurs compétents dans bien des domaines s’en remettre à leur banquier, a des théories fumeuses et autres avis divers… lorsqu’il s’agit de placer leur argent en bourse….

Pour le reste des affaires ? je n’en sais rien la divination ce n’est hélas pas mon truc, par contre ce week-end comme le font Toro, Alex et bien d’autres regardez vos graphiques en hebdo par exemple et particulièrement ceux du CAC si vous arrivez à tirer une moyenne générale de votre étude vous aurez probablement la tendance de fond à venir.

Dernier élément : la bourse seule commande les réactions humaines et fatalement exacerbées font que même les plus beaux des titres s’enfoncent inexorablement en cas de panique.



Les chandeliers japonais sont passionnants, l’aspect psychologique est certainement le sous jacent le plus merveilleux de ces indicateurs, ils révèlent le questionnement des intervenants surtout à l’approche des points sensibles que sont les R/S, le tout couplé avec des oscillos, Wills, MACD, Bols, MM, vous aiderons à limiter les dégâts et rester calme lorsque le vent souffle de travers.



Dernier truc pour les aficionados de la chose et encore plus pour ceux d’entre vous qui sont en passe de rentrer dans la secte: laissez tomber la recherche des phases 1/2/3 et que ne sais je de notre ami Weinstein du bidon ! et en plus il n’a rien inventé que le grand Charles (Dow) et bien d’autres avant lui n’aient découvert.

Celui-la vous l’aurez compris il me gonfle ! En France nous avons des gens extraordinaires, je pense notamment à François Baron la lecture des ses bouquins vous en apprendra bien plus que les théories de l’autre couillon.



Un trait suffit à rendre lisible un graphique, pas plus…



Bons trades et ni dieu ni maître !! 3