Au cours du premier semestre 2018, Biophytis a poursuivi la conduite du programme clinique SARA de son candidat médicament Sarconeos dans la sarcopénie. L'ensemble des 11 centres cliniques impliqués dans l'étude SARA-OBS, étude sans administration du candidat médicament, d'observation et pré-recrutement, sont ouverts : 3 aux Etats-Unis, 1 en Belgique, 3 en France, 4 en Italie, et au 30 juin, 162 patients avaient été recrutés. Simultanément, les travaux d'obtention des autorisations réglementaires et d'ouverture des centres cliniques de l'étude de phase 2b SARA-INT ont été poursuivis et ont permis l'ouverture du premier centre clinique en Belgique au mois de mai.



La Société a par ailleurs engagé les travaux préparatoires du programme MYODA dans la Dystrophie musculaire ou myopathie de Duchenne, lesquels ont conduit dans un premier temps à l'obtention du statut de Médicament orphelin pour Sarconeos auprès de la FDA (Food and Drug Agency) et de l'EMA (European Medicines Agency).



Enfin, l'effort de recherche a été maintenu. Un nouveau brevet a été déposé, le septième concernant la plateforme de recherche sur les activateurs du récepteur MAS dans les pathologies du muscle et du métabolisme. Quatre travaux scientifiques ont été présentés lors de la 8ème International Conference on Frailty & Sarcopenia Research, à Miami.

