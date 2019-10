Accord sur le Brexit Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5665 PTS/ 5725 PTS

Après un début de séance hésitant, le CAC40 a repris une pente ascendante, après la confirmation par Jean-Claude Juncker d'un accord entre l'UE et le Royaume-Uni sur les termes du Brexit. L'indice parisien progresse désormais de 0.43% à 5721 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.45%.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 14h30 l'indice Philly Fed, les permis de construire et les mises en chantier, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. A 15h15 sera dévoilée la production industrielle, anticipé en baisse de 0.1% puis les stocks pétroliers à 17h. Graphiquement, le CAC40 revient tester la zone de résistance des 5725 points et conserve ainsi un biais positif en données horaires au-dessus des 5665 points. Le débordement des 5725 points en clôture horaire ouvrirait la voie aux 5750 points voire 5770 points par extension.

Palmarès CAC 40 PEUGEOT 24.06 1.31% SANOFI 83.72 1.26% VIVENDI 25.17 1.04% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 137.175 0.94% BOUYGUES 39.25 0.93% VINCI 97.22 -1.60% PUBLICIS GROUPE 37 -1.67% TECHNIPFMC 20.72 -1.75% STMICROELECTRONICS 19.025 -2.03% PERNOD RICARD 159.65 -4.17%