Bien orienté après Wall-Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5535 PTS/ 5600 PTS



TechnipFMC a ainsi gagné 2.6%, ArcelorMittal 2.5% et STM 2.1%.



Outre-Atlantique, les grands indices ont également gagné du terrain dans l'attente des nombreuses publications de sociétés de la semaine, les opérateurs nourrissant par ailleurs l'espoir d'une reprise des négociations entre Pékin et Washington. Le Dow Jones a gagné 0.07% à 27172 points, le S&P500 s'est adjugé 0.28% à 2985 points et le Nasdaq100 0.9%.



Ce matin, les contrats futures laissent envisager une ouverture en hausse de 0.2% pour le CAC40.



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 0.92% 5618.16 17.37% TECHNIPFMC 2.23% 26.16 30.69%

