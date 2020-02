Début de semaine en légère hausse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5850 PTS

Objectif de cours : 5784 PTS

La propagation du coronavirus chinois et ses répercussions sur l'économie mondiale ont nettement pesé sur la tendance vendredi dernier, à l'image du CAC40 qui a terminé en forte baisse de 1.11% à 5806 points.

Le bilan est désormais de 361 décès et de plus de 17200 personnes contaminées.

Les statistiques mitigées de part et d'autre de l'Atlantique ont également contribué à ce climat de morosité. Les indices américains ont également corrigé. Le Dow Jones a perdu 2.09% à 28256 points. Le S&P500 a cédé 1.77% à 3226 points et le Nasdaq100 1.58%.



Aujourd'hui, malgré le lourd décrochage des marchés chinois (de retour après une semaine de fermeture pour le nouvel an lunaire), l'indice CAC40 est attendu en timide hausse de 0.2% dans les premiers échanges, avant la publication des indices PMI manufacturiers en zone euro.



Graphiquement, la dynamique est négative en données horaires sous les 5850 points. Les 5784 points restent en ligne de mire et seul un retour au-dessus des 5850 points invaliderait cette anticipation.

