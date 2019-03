En légère baisse avant la Fed Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 20/03/2019 | 12:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5440 PTS



La prudence pourrait rester de mise, d'autant plus avec les propos divergents sur les négociations commerciales et les incertitudes persistantes entourant le dossier du Brexit.



Du côté des statistiques, l'indice PPI a reculé de 0.1% en Allemagne (consensus +0.2%). Les opérateurs attendent à 15h30 les stocks pétroliers avant la décision de la Fed à 19h.



Outre-Atlantique, les contrats futures sont en baisse de 0.1%.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement sans réelle intensité. Seul l'enfoncement des 5400 points militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 5375 points comme premier objectif. Dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux et de l'intervention de Jerome Powell à 19h30, lequel devrait donner des précisions sur les projections de la Réserve Fédérale en matière de croissance et d'inflation, le CAC40 subit de légères prises de bénéfices. Avec le repli des pétrolières et de l'automobile, l'indice parisien cède actuellement 0.1% à 5420 points.La prudence pourrait rester de mise, d'autant plus avec les propos divergents sur les négociations commerciales et les incertitudes persistantes entourant le dossier du Brexit.Du côté des statistiques, l'indice PPI a reculé de 0.1% en Allemagne (consensus +0.2%). Les opérateurs attendent à 15h30 les stocks pétroliers avant la décision de la Fed à 19h.Outre-Atlantique, les contrats futures sont en baisse de 0.1%.Graphiquement, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement sans réelle intensité. Seul l'enfoncement des 5400 points militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 5375 points comme premier objectif.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.