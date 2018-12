Fin de semaine dans le rouge Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4820 PTS/ 4900 PTS



Les ventes au détail chinoises n'ont progressé que de 8.1% (consensus 8.8%), sa plus faible progression en 15 ans et la production industrielle ressort à +5.4% contre +5.8% attendu.

En zone euro, les indices PMI manufacturier et services ont déçu, tous les 2 à 51.4 alors que le marché tablait sur 51.9 et 53.4 pour les services.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis, à 14h30 des ventes au détail puis de la production industrielle à 15h15, anticipée en hausse de 0.3%. A 15h45, seront dévoilés les indices Flash PMI manufacturier et services puis à 16h, les stocks des entreprises.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.97% à 4849 points et les contrats futures américains sont en repli de 1.1%.



En données horaires, le rebond de ces derniers jours est mis à mal. La zone des 4820 points suscite pour le moment quelques achats à bon compte mais l'indice devra rapidement renouer avec les 4900 points pour ne pas dégrader davantage la configuration.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.