La prudence domine Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 08/10/2019 | 11:25

Opinion : Négative sous les 5530 PTS

Objectif de cours : 5460 PTS

Contrairement à la préouverture, la bourse de Paris évolue en territoire négatif ce matin, les opérateurs optant pour la prudence avant la reprise des négociations commerciales.

Les incertitudes demeurent sur le champ d'actions, la Chine ne souhaitant pas prendre d'engagements sur les réformes industrielles ou la propriété intellectuelle alors que les Etats-Unis entendent bien trouver un accord global.



L'indice parisien est actuellement en repli de 0.4% à 5499 points (+0.61% hier) et les contrats futures américains reculent de 0.2%. Du côté des statistiques, seul l'indice PPI sera dévoilé aux Etats-Unis à 14h30. Le consensus table sur 0.1%.



Graphiquement, comme évoqué dernièrement, le CAC40 demeure en phase de reprise technique et arrive à proximité de la zone de résistance charnière des 5530/5540 points. Nous maintenons un biais baissier sous ce niveau, avec les 5460 points comme premier objectif.

Sous ce seuil, on pourrait à nouveau viser 5420/5390 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.