Le CAC40 peine à rebondir Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 03/08/2020 | 11:20

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4760 PTS/ 4865 PTS

En dépit de la hausse de Wall-Street vendredi et des places asiatiques ce matin, le CAC40 peine à reprendre de la hauteur, ce dernier s'adjugeant actuellement 0.16% à 4791 points.

La tendance reste alourdie par les valeurs immobilières et les bancaires, à l'image d'Unibail (-5.7%) ou Société Générale (-3.4%).



Sur le front de l'économie, l'indice Caixin Pmi manufacturier chinois a dépassé les attentes (52.8 contre 51.1). L'indice PMI manufacturier était également meilleur que prévu en zone euro à 51.8 (consensus 51.1).

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l'indice Final PMI manufacturier puis à 16h des dépenses de construction anticipées en hausse de 1% ainsi que de l'ISM manufacturier (consensus 53.6).

Les indices américains sont pour le moment en ordre dispersés, non loin de l'équilibre (-0.2%/+0.3% pour le Nasdaq100). En données horaires, pas de changement, le CAC40 conserve une dynamique négative sous les 4865 points. En l'absence de réaction positive dans la zone des 4760 points, on pourra s'attendre à un retour rapide vers les 4700 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.