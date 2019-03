Le CAC40 réduit ses pertes Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 25/03/2019 | 11:11

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5210 PTS/ 5279 PTS



Le marché montre ainsi quelques signes de nervosité, avec l’inversion de la courbe des taux, historiquement annonciatrice d’une récession à venir.



Les opérateurs ont néanmoins été rassurés ce matin par l’indice IFO en Allemagne, ressorti à 99.6 contre 98.7 attendu.

Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Le CAC40 s’effrite actuellement de 0.1% à 5264 points et les contrats futures américains sont stables.



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique baissière en données horaires sous les 5310 points voire sous les 5279 points en intraday. A court terme, on suivra de près la sortie des 5210/5279 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Une sortie par le bas de cette zone libèrerait un nouveau potentiel baissier en direction des 5180/5140 points. Dans le cas contraire, on pourra s’attendre à une probable reprise technique en direction des 5310/5350 points.

Après avoir ouvert en gap baissier ce matin à 5211 points, pénalisé par les craintes au sujet de la croissance mondiale et la baisse de 9% du titre LVMH sans raisons apparentes (le titre progresse désormais de 0.3%), le CAC40 revient à proximité de l’équilibre en attendant Wall-Street.Le marché montre ainsi quelques signes de nervosité, avec l’inversion de la courbe des taux, historiquement annonciatrice d’une récession à venir.Les opérateurs ont néanmoins été rassurés ce matin par l’indice IFO en Allemagne, ressorti à 99.6 contre 98.7 attendu.Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.Le CAC40 s’effrite actuellement de 0.1% à 5264 points et les contrats futures américains sont stables.Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique baissière en données horaires sous les 5310 points voire sous les 5279 points en intraday. A court terme, on suivra de près la sortie des 5210/5279 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.Une sortie par le bas de cette zone libèrerait un nouveau potentiel baissier en direction des 5180/5140 points. Dans le cas contraire, on pourra s’attendre à une probable reprise technique en direction des 5310/5350 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.