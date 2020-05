Le CAC40 renoue avec les 4500 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4430 PTS/ 4536 PTS

Alors que Wall-Street restera fermée aujourd’hui pour le « Memorial Day », la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note positive en dépit des tensions persistantes entre Pékin et Washington.

Après un bref passage au delà des 4500 points, le CAC40 s’inscrit désormais en hausse de 1.02% à 4489 points, tandis que son homologue allemand, le Dax s’adjuge 1.7%.



Du côté des statistiques, le PIB allemand était conforme aux attentes à -2.2% et l’indice IFO est ressorti à 79.5 (consensus 78.3). Aucun chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.



En données horaires, comme évoqué dernièrement, le CAC40 poursuit des oscillations au sein du range 4355/4536 points. Seul le débordement des 4536 points permettrait d'anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 4560 points puis 4600 points.

