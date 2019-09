Le CAC40 repasse dans le rouge avant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5590 PTS/ 5640 PTS



Quelques prises de bénéfices sont toutefois rapidement intervenues, les opérateurs optant pour la prudence avant la tant attendue décision de la BCE sur les taux.



A 13h45, cette dernière devrait annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'économie, ce qui avait permis aux grands indices de rebondir fortement ces dernières séances. La conférence de presse de Mario Draghi à 14h30 devrait être suivie avec attention. Les opérateurs attendent également aux Etats-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 et l'indice CPI (consensus 0.1%°.



L'indice CAC40 est désormais en légère baisse de 0.06% à 5614 points et les contrats futures ont réduit leur avance (+0.15%).



