Le CAC40 repasse dans le vert

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4707 PTS/ 4850 PTS



Après un plus bas à 4761 points dans les premiers échanges, dans le sillage de Wall-Street et de Tokyo, le CAC40 s'inscrit désormais en hausse de 0.08% à 4803 points.

Wall-Street devrait par ailleurs ouvrir en hausse de 0.7% cet après-midi.



Du côté des statistiques, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30 aux Etats-Unis.



En données horaires, le CAC40 conserve une dynamique négative sous les 4830 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement de ce niveau permettrait néanmoins d'anticiper une possible reprise technique avec les 4875/4890 points comme premiers objectifs.



