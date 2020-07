Le Covid-19 incite à la prudence Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4945 PTS

Objectif de cours : 4867 PTS

Les craintes de l’enraillement de la timide reprise économique de ces dernières semaines continuent d’alimenter la volatilité sur les indices, alors que le nombre de contaminations au Covid-19 demeure à des niveaux records, notamment dans certains Etats du sud outre-Atlantique.

Après une ouverture en territoire négatif (plus bas à 4882 points), le CAC40 tente de redresser la barre et revient à l’équilibre (+0.03% à 4922 points).

Les indices américains sont quant à eux attendus en baisse de 0.6% en moyenne.



Au sein du CAC40, STM se démarque (+4.5%), profitant d’un relèvement de recommandation à l’approche de ses résultats trimestriels, le 23 juillet. A l’opposé, Bouygues et Cap Gemini cèdent 2%. Du côté des statistiques, l’indice PPI (consensus 0.4%) sera publié à 14h30.



Graphiquement, la tendance reste baissière en données horaires sous les 5000 points voire sous les 4945 points en intraday, plus haut du jour. A court terme, le sens de sortie des 4867/4945 points devrait être déterminant.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.