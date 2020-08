Les décrets de D. Trump soutiennent la tendance Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 10/08/2020 | 11:32

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4850 PTS/ 4950 PTS

Faute d'un accord au Congrès sur le nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollars, D. Trump a annoncé ce week-end une série de mesures par décrets en faveur des Américains ménacés d'expulsion de leur logement et touchés par le chômage avec la crise sanitaire.

Ces annonces permettent aux places européennes d'évoluer en légère hausse ce matin, à l'image du CAC40 qui progresse de 0.25% à 4901 points.

La tendance est plus hésitante à Francfort, le DAX grappillant 0.06%. Du côté des statistiques, aucun chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.

Les contrats Futures américains sont également en légère hausse de 0.2%. Graphiquement, le CAC40 a tuttoyé les 4940 points à l'ouverture avant de reperdre de la hauteur. L'indécision reste forte avec les tensions persistantes entre la Chine et les Etats-Unis. A court terme, la consolidation horizontale pourrait perdurer dans la zone des 4850/4950 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.