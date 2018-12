Pas de relais acheteur Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4778 PTS/ 4825 PTS



La forte baisse de Wall-Street vendredi dernier et la réunion de la BCE jeudi incitent par ailleurs les opérateurs à limiter les initiatives, d'autant qu'aucun catalyseur macroéconomique n'est attendu cet après-midi.



Les contrats futures américains sont par ailleurs en baisse de 0.4%.



En données horaires, le CAC40 revient tester la zone des 4778 points, plus bas en clôture horaire de la semaine dernière. Cette zone de cours constitue l'ultime rempart avant une nouvelle accélération baissière en direction des 4750/4730 points puis 4700 points.

