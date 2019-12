Rebond, énième espoir sur le commerce Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5710 PTS/ 5800 PTS

Après deux séances de forte baisse, le CAC40 récupère aujourd'hui 1.23% à 5797 points, soutenu par des indices PMI services meilleurs que prévu en zone euro ainsi que par des informations de Bloomberg évoquant que les Etats-Unis et la Chine sont proches d'un accord malgré les récentes tensions. Les marchés avaient réagi négativement ces dernières séances aux propos de D. Trump, menaçant d’instaurer 2.4 milliards de dollars de droits de douanes sur les produits français, et plus particulièrement sur les produits de luxe, en réponse à la taxe française sur les services numériques. Le président américain avait par ailleurs indiqué qu'il pourrait attendre après l'élection présidentielle (novembre 2020) pour parvenir à un accord commercial avec la Chine.



Du côté des statistiques, l'indice PMI services est ressorti à 52.2 en France (contre 52.9 attendu), à 51.7 en Allemage (consensus 51.3) et à 51.9 en zone euro alors que le marché anticipait 51.5.

Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 14h15 de l'enquête ADP (137K créations de postes anticipées) puis à 15h45 de l'indice Final PMI Services (consensus 51.6), avant l'ISM services à 16h, attendu à 54.5. Les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30. Outre-Atlantique, les contrats futures progressent de 0.3%.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique après une brève incursion sous les 5700 points hier. Le débordement des 5800 points (moyenne mobile à 20 heures) ouvrirait la voie aux 5855 points. >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés

