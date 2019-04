Résilience à toute forme de consolidation Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 15/04/2019 | 08:05

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5475 PTS/ 5515 PTS



Les bancaires ont dominé la journée de vendredi en réalisant le triplé sur le podium des performances. La Société Générale progresse de 3.97% contre 3.37% pour la BNP et 3.1% pour le Crédit Agricole.



Essentiellement concentrés sur les publications, les investisseurs suivront dans l’après-midi, l'indice Empire State. En préouverture et dans la foulée de la clôture new-yorkaise, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0,20%.



Graphiquement, en données horaires, les cours maintiennent leur rythme de progression certes larvé, mais d'une grande efficacité. L’indice parisien devrait tester la première résistance située à 5515 points. Il faudrait un repli sous 5475 points pour fragiliser la configuration actuelle et viser la cible inférieure des 5436 points, zone d'un récent gap résiduel. Les valeurs parisiennes ont encore montré une forte résilience à toute forme de consolidation, en terminant l’ultime séance de la semaine avec un gain additif de 0.31%. Cette clôture se veut très symbolique car elle permet au CAC40 de franchir les 5500 points.Les bancaires ont dominé la journée de vendredi en réalisant le triplé sur le podium des performances. La Société Générale progresse de 3.97% contre 3.37% pour la BNP et 3.1% pour le Crédit Agricole.Essentiellement concentrés sur les publications, les investisseurs suivront dans l’après-midi, l'indice Empire State. En préouverture et dans la foulée de la clôture new-yorkaise, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0,20%.Graphiquement, en données horaires, les cours maintiennent leur rythme de progression certes larvé, mais d'une grande efficacité. L’indice parisien devrait tester la première résistance située à 5515 points. Il faudrait un repli sous 5475 points pour fragiliser la configuration actuelle et viser la cible inférieure des 5436 points, zone d'un récent gap résiduel.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.