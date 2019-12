Retour dans le rouge Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5885 PTS/ 5945 PTS

Profitant d’un indice PMI manufacturier chinois meilleur que prévu (51.8 contre 51.5 attendu), la bourse de Paris a débuté la semaine dans le vert, soutenue notamment par les valeurs financières. Après un plus haut à 5947 points, le CAC40 est toutefois rapidement repassé en territoire négatif pour s’inscrire désormais en baisse de 0.26% à 5889 points.

Outre-Atlantique, les contrats futures américains progressent pour le moment de 0.25%.



Du côté des statistiques, les indices PMI manufacturiers étaient meilleurs que prévu en France, en Allemagne et en zone euro, à respectivement 51.7, 44.1 et 46.9 (contre 51.6, 43.8 et 46.6 anticipé). Cet après-midi, ce même indice sera publié aux Etats-Unis à 15h45 (consensus 52.2) puis à 16h, les opérateurs prendront connaissance de l’ISM manufacturier, anticipé à 49.2 et des dépenses de constructions qui devraient progresser de 0.3%. En données horaires, l’indécision perdure, le CAC40 poursuivant ses oscillations au sein du range 5885/5945 points. On attendra la sortie de cette zone pour agir.

