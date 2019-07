Sans orientation avec la fermeture de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 04/07/2019 | 11:32

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5640 PTS



Celui-ci a inscrit un nouveau record annuel en début de séance à 5629 points, avant de reperdre du terrain avec les valeurs défensives.



La séance s’annonce calme alors que Wall-Street restera fermée aujourd’hui pour l’Independence Day.

Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail ont reculé de 0.3% en zone euro (consensus +0.4%).



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5600 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Les 5640/5650 points restent pour le moment en ligne de mire et seul un retour sous les 5600 points invaliderait ce scénario.

Malgré les nouveaux records de Wall-Street hier et la bonne orientation des valeurs financières (dans le sillage des banques italiennes), l’indice parisien évolue en timide hausse de 0.04% à 5621 points.Celui-ci a inscrit un nouveau record annuel en début de séance à 5629 points, avant de reperdre du terrain avec les valeurs défensives.La séance s’annonce calme alors que Wall-Street restera fermée aujourd’hui pour l’Independence Day.Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail ont reculé de 0.3% en zone euro (consensus +0.4%).Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5600 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Les 5640/5650 points restent pour le moment en ligne de mire et seul un retour sous les 5600 points invaliderait ce scénario.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.