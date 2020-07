Sans orientation franche à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4867 PTS/ 5014 PTS

Après un début de séance baissier dans le sillage des places asiatiques et des craintes persistantes au sujet de la propagation de la pandémie aux Etats-Unis et en Chine, le CAC40 a repris le chemin de la hausse et terminé sur un gain de 0.73% à 4945 points.

Le marché a notamment bénéficié du rebond initial de Wall-Street, profitant à l'automobile et aux banques.

Renault a engrangé 5.25%, ArcelorMittal 3.78% et Crédit Agricole 3.74%. A l'opposé, CapGemini a perdu 2.47% et Danone 2.11%.



Outre-Atlantique, les indices ont accéléré à la hausse en deuxième partie de séance, à l'image du DOW JONES qui a gagné 2.32% à 25595 points, avec Boeing (+14.4%). Le S&P500 s'est adjugé 1.47% à 3053 points et le Nasdaq100 1.14%.



Ce matin, l'indice parisien devrait ouvrir non loin de l'équilibre malgré des indices PMI chinois sont ressortis au-dessus des attentes.



En données horaires, comme évoqué précédemment, le mouvement de consolidation horizontal se poursuit. On continuera de surveillera la sortie des 4867/5014 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.